DA CASIRAGHI A DIA, Le ultime 10 triplette ai viola

Attraverso la sua pagina Twitter, il portale Kickest propone l'elenco dei precedenti nove giocatori che - prima di Boulaye Dia nella giornata di ieri - sono riusciti a realizzare una tripletta in una singola partita contro la Fiorentina. E c'è da dire che l'elenco è piuttosto fresco a livello cronologico. L'ultimo a segnare tre gol ai viola è infatti stato Rodrigo Palacio in Bologna-Fiorentina 3-3 del 2 maggio 2021 e prima dell'argentino era toccato a Fabio Quagliarella (il 21 gennaio 2018 in Samp-Fiorentina 3-1) e Mauro Icardi (il 22 aprile 2017 in Fiorentina-Inter 5-4) centrare questo particolare primato. Ecco l'elenco nel dettaglio (aperto dalla tripletta di Casiraghi ai viola nella stagione 1994/95):