Como superiore in tutto: i dati esaltano la squadra di Fabregas

Diciannove. Questi i punti di differenza tra Fiorentina e Como a mezzogiorno di ieri. Una voragine in classifica (oltre dieci posizioni) scomparsa nei novanta minuti del Franchi. Fiorentina-Como (0-2) ha rimesso in discussione i valori delle due squadre: una, quella lombarda, è venuta a Firenze per fare la partita, soffrendo solo nei primi dieci minuti di gara; l'altra, quella di casa, si è smarrita subito, arrivando a subire ritmo e qualità degli avversari. Un dominio netto, espresso in numeri dal report della Serie A. Il possesso palla è equamente diviso (50% a testa), ma se vediamo le zone in cui viola e comaschi hanno tenuto il controllo della sfera, notiamo quanto sia stata sterile la costruzione della squadra di Palladino. Che dopo il quarto d'ora iniziale, tra il 15' e il 30', ha avuto un possesso del 29,9% nella trequarti avversaria (di contro il 70% del Como dalla trequarti in su).

Poi ci sono le occasioni da gol, 5 per Beltran e i suoi contro 8 dei lombardi. I tiri in porta della Fiorentina sono stati solo tre (Diao da solo ne ha fatti di più) mentre si è accentuato anche in questa partita, dove la Viola era orfana di Kean, una ricerca ossessiva delle palle lunghe (23 in tutti i 90'). La Fiorentina ha costruito poco (0,37 di xG) anche se pure il Como non ha fatto molto a livello di occasioni create (0.86 di xG, a dimostrazione di come Nico Paz abbiano convertito al meglio quanto costruito. Tutti i numeri infine, dai passaggi riusciti ai contrasti vinti, dicono Como. Dati che si traducono in un concetto semplice: la squadra di Fabregas ha meritato di vincere.