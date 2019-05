BETIS, Copa America: auguri a Lo Celso e... Pezzella

Tra non tantissimo prenderà il via la Coppa America, massima manifestazione sudamericana per selezioni nazionali, in cui sarà impegnato anche il centrale viola German Pezzella, con la maglia dell'Argentina. Tra i suoi compagni c'è anche Giovani Lo Celso, centrocampista del Betis che è anche ex squadra proprio del capitano della Fiorentina. E nonostante abbia lasciato la Spagna ormai due stagioni fa, i bianco-verdi non sembrano essersi scordati di lui, dato che lo citano in un tweet di auguri diramato dal profilo ufficiale del club. "Auguri per la Coppa America ai nostri Lo Celso e Pezzella", si legge sui social. Eccolo, con tanto di foto che li ritrae assieme dal ritiro della Seleccion albiceleste.