Social Barak ricorda su Instagram il compianto Joe Barone: "Non ti dimenticherò mai"

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito al Kasimpasa, Antonin Barak ha voluto ricordare Joe Barone a quasi un anno dalla sua scomparsa (che sarà domani, 19 marzo). "Non ti dimenticherò mai" il messaggio social pubblicato dal giocatore ceco, all'indomani della Messa in suffragio del compianto direttore generale viola che si è svolta nella Capella del Viola Park. Di seguito la storia Instagram postata da Barak che lo ritrae assieme a Barone nel giorno della sua presentazione a Firenze: