ATA-ACF, Cinque gol in poco più di 20 minuti: i numeri

Quella di sabato sarà la sfida numero 125 fra i due club nei campionati professionistici italiani.

In Serie A ne contiamo 116, in cadetteria ne rintracciamo altre 8. Ovviamente conteggiando sia i match in Lombardia che quelli in Toscana.

Il rendiconto totale strizza l’occhio alla Fiorentina. Ma in casa dell’Atalanta l’ago della bilancia si sposta sul nerazzurro.

Su 62 incontri disputati, infatti, contiamo 21 vittorie per la Dea, 15 per la Viola, mentre i pareggi ammontano a 26, 71 gol marcati dagli orobici, 65 dai toscani.

Non solo.

La squadra di Gasperini ha in corso una striscia positiva arrivata quota 5 match interni: 2 affermazioni più 3 segni X.

Il più recente segno 2 in schedina, pertanto, è datato stagione 2015-2016, quando alla 26esima giornata Atalanta-Fiorentina terminò col punteggio di 2-3. Una sfida a suo modo particolare, perché tutte e 5 le reti arrivarono in poco più di venti minuti, fra il 67’ e il 91’.

Questa la sequenza: Mati Fernandez al 67’, Tello all’81’, Conti all’84’, Kalinic all’87’, Pinilla al 91’.

Fra l’altro questa fu anche la quarta vittoria di fila per la Viola a Bergamo, l’ultima di una serie che era iniziata nel 2012-2013.

E proprio concentrandoci sulle marcature dei due club in questa Serie A 2021-2022, notiamo che l’Atalanta ha marcato nel primo e nell’ultimo quarto d’ora dei match, mentre la Fiorentina è andata a segno nella parte centrale delle gare disputate, fra il 31’ e il 75’.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO IN CAMPIONATO (SERIE A E SERIE B)

62 incontri disputati

21 vittorie Atalanta

26 pareggi

15 vittorie Fiorentina

71 gol fatti Atalanta

65 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Fiorentina 1-1, 15° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Fiorentina 3-0, 11° giornata 2020/2021