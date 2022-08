AGENZIA S!, Una partnership con Voiceworks Sport

Voiceworks Sport sbarca in Europa con S! Gli esperti di audio sportivo svelano una partnership esclusiva con l'agenzia italiana di marketing sportivo per lanciare un'offerta audio per i titolari dei diritti e gli atleti. Voiceworks Sport e S! L'Agenzia (S!) sono liete di annunciare una nuova partnership pluriennale in joint venture che vedrà gli esperti di audio sportivo con sede nel Regno Unito diventare l'esclusivo partner audio globale dell'agenzia di marketing.

Fondata nel 2021, S! – un'agenzia di marketing sportivo a servizio completo – ha lavorato con marchi e atleti di calcio, ciclismo, nuoto e tennis in Italia, Repubblica Ceca, Danimarca e Brasile, tra cui i grandi del calcio Paolo di Canio, Mauro Camoranesi e Antonio Conte. La partnership di joint venture aprirà l'accesso di Voicework Sport ai club e ai giocatori di Serie A, con S! lavorerà con loro per sviluppare una strategia di marketing audio per i propri clienti.

Voiceworks Sport ha riscontrato che l'attuale focus dei titolari dei diritti - che include organi direttivi nazionali, squadre, competizioni e singoli atleti - è quasi completamente su articoli digitali, video e di testo come mezzi di riferimento per il coinvolgimento diretto dei fan. Ma l'audio sportivo si adatta alle future tendenze di consumo dei fan ed è attualmente un'opportunità persa. Quasi 70 milioni di persone in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito ascolteranno i podcast quest'anno, con il 25% degli utenti Internet in Italia che già lo fanno.

L'amministratore delegato di Voiceworks Sport, Sophie Hind, ha dichiarato: "La portata dell'opportunità audio per i titolari dei diritti è enorme. L'audio è un modo efficace per i club e gli atleti di connettersi con i fan a livello globale e ha dimostrato di poter offrire un coinvolgimento del pubblico più profondo rispetto ad altri mezzi. “Abbiamo goduto di una rapida crescita come azienda dal 2020, un risultato che deriva dalla nostra ambizione di diventare il leader globale nell'audio sportivo lavorando con marchi e titolari di diritti in tutto il mondo.

“Sebbene S! sia all'inizio del suo viaggio, Edoardo, Cosimo, Matteo e Gianluca sono pesi massimi del settore e siamo orgogliosi di condividere una visione entusiasmante per il futuro del marketing sportivo e delle squadre di massima serie in tutta Europa". Edoardo Giacone, amministratore delegato di S!: “Entrare nel mondo dei podcast è sempre stata una delle ambizioni di S!: ci sono infatti lacune considerevoli nel mercato da sfruttare e, allo stesso tempo, una domanda sempre crescente da parte dei fan. Una combinazione che dipinge lo scenario perfetto per noi. “Essere in grado di farlo con due realtà di livello internazionale come Voiceworks e Communicorp UK non solo garantisce ai nostri futuri clienti il ​​massimo livello di servizio e competenza, ma rende tutti in S! molto orgogliosi

Fondato nel 2020, Voiceworks Sport consente ai marchi sportivi e ai titolari dei diritti di interagire più profondamente con i fan e raggiungere un nuovo pubblico attraverso la potenza dell'audio. La collaborazione con Voiceworks Sport è l'ultimo passo nella strategia di crescita del gigante dell'audio, dopo il recente annuncio di una partnership con la World Freestyle Football Association.