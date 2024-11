ADLI, Candidato per l'Mvp del mese di ottobre in A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Adli tra i top player della Serie A: questo almeno secondo quanto raccontano le card EASports di FC25, ex Fifa, celebre videogame di calcio che, in collaborazione con la pagina instagram della Serie A, ha condiviso i sei profili dei calciatori candidati al premio di Mvp di ottobre: c'è Yacine Adli appunto, c'è Francisco Conceicao (Juventus), ma anche Kvicvha Kvaratskhelia (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Nuno Tavares (Lazio) e Marcus Thuram (Inter), col francese che ha anche l'overall più alto (83). Un riconoscimento virtuale per tutti loro e soprattutto per l'ex Milan, che a Firenze sta diventando sempre più importante nel gioco di Palladino.