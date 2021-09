ACF, Le curiosità sulla sfida contro l’Atalanta

La Fiorentina è la squadra con la percentuale più alta di tiri nello specchio (78%) in questo inizio di campionato, l’Atalanta è invece terzultima con il 33%.

L’Atalanta ha effettuato cinque tiri nello specchio nelle prime due partite di questo campionato: più conclusioni soltanto della Salernitana (quattro). Nelle prime due partite dello scorso campionato i bergamaschi ne contavano 13.

FOCUS GIOCATORI

Duván Zapata ha preso parte a quattro reti nelle ultime tre sfide contro la Fiorentina in campionato (tre reti e un assist); più in generale il colombiano ha realizzato cinque gol contro i viola in Serie A, solo contro Udinese (sei) e Sassuolo (nove) ha fatto meglio.

La Fiorentina è la squadra contro cui Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto in più reti in Serie A: quattro (due gol e due assist), in quattro match.

L’ultima rete di Josip Ilicic in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, nell’aprile 2021; il fantasista dell’Atalanta ha realizzato cinque reti in 10 sfide contro la sua ex squadra nel massimo campionato, trovando in media un gol ogni 135 minuti contro i viola.

Dal 2020/21, tra le squadre presenti in entrambe le stagioni nei top-5 campionati europei, Dusan Vlahovic è il giocatore che in percentuale ha segnato più reti della propria squadra: 44% (22 gol sulle 50 reti totali della Fiorentina).

Dusan Vlahovic è uno dei soli cinque giocatori ad aver trovato almeno 18 gol nel 2021 nei top-5 campionati europei assieme a Robert Lewandowski (29), Lionel Messi (23), André Silva (20), Erling Haaland (20) e Kylian Mbappé (18); una delle sue sei marcature multiple nel massimo campionato è arrivata contro l’Atalanta, lo scorso aprile.

Giacomo Bonaventura ha giocato 99 partite con la maglia dell’Atalanta in Serie A, realizzando 14 gol nel periodo – contro i bergamaschi ha realizzato tre reti, inclusa una doppietta, ma nessun gol nelle ultime quattro sfide.

A partire dal 2016/17 nessun difensore ha fornito più assist di Cristiano Biraghi in Serie A (23), alla pari di Juan Cuadrado.

Álvaro Odriozola potrebbe diventare il 5° giocatore che dal 1998/99 ha collezionato almeno una presenza sia con la Fiorentina che con il Real Madrid in campionato, dopo Predrag Mijatovic, Javier Portillo, Marcos Alonso e il suo attuale compagno di squadra José Callejón.

Joseph Alfred Duncan ha segnato due gol contro l’Atalanta in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari della SPAL). La Dea è anche l’avversaria contro cui il ghanese ha fornito più assist nella competizione (tre).

ALLENATORI

Gian Piero Gasperini è imbattuto nei due precedenti contro Vincenzo Italiano da allenatore in Serie A (1V, 1N).

La Fiorentina è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha pareggiato più gare da allenatore in Serie A: 12 (5V, 6P).

ARBITRO E DISCIPLINA

Questa sarà la 10a direzione di gara in Serie A per Valerio Marini, la seconda stagionale.

L'Atalanta ha vinto l'unico precedente nel massimo campionato con Valerio Marini arbitro, contro lo Spezia nel marzo 2021. Prima direzione di gara con la Fiorentina in Serie A per Valerio Marini.

Valerio Marini è l’arbitro in questa Serie A che aspetta in media più falli per estrarre un cartellino (8.33).