ZANIOLO È SEMPRE UN'IDEA. LUI HA VOGLIA DI CASA ED È IN TOSCANA

Chi lo segue sui suoi profili privati assieme alla compagna Sara e al figlio Tommaso apprezza un Nicolò Zaniolo dedito alla famiglia, un'immagine diversa rispetto a quel bad boy dipinto nella sua lunga, seppur giovane carriera. Il calciatore classe '99 lanciato dalla Roma sta vivendo una nuova fase della sua vita e dopo due anni tra Turchia e Inghilterra vuole tornare a casa, a giocare in Italia anche per rilanciarsi in ottica Nazionale, visto che le scelte prese in questi due anni l'hanno portato ad essere escluso dalla lista di Spalletti per l'Europeo. Il procuratore Alessandro Lucci, amico fraterno di Pradè con il quale sta discutendo in queste settimane diverse questioni (leggasi situazione Castrovilli, ndr), sta lavorando da tempo per far sì che Zaniolo possa tornare a giocare in Serie A e si respira ottimismo che ciò possa accadere. Firenze è un'idea nata già qualche mese fa che ogni giorno sta prendendo sempre più corpo.

La posizione della Fiorentina

A Pradè il giocatore piace, soprattutto perché si tratterebbe di un'occasione di mercato per un giocatore sul cui valore tecnico nessuno ha dubbi. Sebbene il contratto al Galatasaray sia piuttosto lungo (scadenza 2027), i turchi non hanno troppa intenzione di puntare ancora su Zaniolo e per questo potrebbero essere disposti a trattare o a cifre contenute per la cessione a titolo definitivo, oppure (più probabile) per un prestito con diritto di riscatto e obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Come del resto accaduto la scorsa estate per il passaggio del giocatore in Premier, in quell'Aston Villa nel quale però Zaniolo non è mai riuscito ad imporsi.

Un cerchio che si chiuderebbe

Lui intanto si sta godendo le sue vacanze in famiglia nella riviera Toscana, a due passi da Firenze, chissà, magari pronto ad arrivare in città nel caso le cose dovessero andare nella direzione sperata. E si era fatto vedere anche nella finale playoff che ha portato la Carrarese in Serie B. Sul calciatore resta vivo anche l'interesse dell'Atalanta che però non ha intenzione di prendere una decisione con fretta e per questo la Fiorentina potrebbe approfittarne, anticipando la concorrenza e riportando in viola un giocatore che proprio a Firenze mosse i suoi primi passi da calciatore in un grande club prima di lasciare e ripartire dalla Virtus Entella. Sarebbe un cerchio che si chiude.