VLAHOVIC-TIFOSI, SECONDO ROUND: COME FINIRÀ STAVOLTA?

C'è chi vorrebbe fischiarlo e chi invece lo sosterrà nonostante tutto. Come di consueto Firenze è divisa, tra chi vuole evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco e chi invece non ha intenzione di perdonare la scelta di Dusan Vlahovic di non rinnovare. È certamente singolare che ancora una volta sia la Fiorentina al centro del mondo per un rinnovo o una cessione forzata che non arriva, ma tant'è. Italiano è stato chiaro: finché Vlahovic continua ad impegnarsi come ha sempre fatto, sul campo non cambierà assolutamente nulla.

Dalla stagione al limite del surreale di Montolivo che decise di non rinnovare ma giocò una stagione intera fino a Vlahovic, passando poi per Bernardeschi e Chiesa. Ogni caso ha avuto le sue peculiarità ma mai è stata cambiata l'idea iniziale, e così a meno di clamorosi dietrofront sarà questa volta. Pensare solo al campo diventa piuttosto difficile per chi è direttamente coinvolto, ma sarà necessario per non rompere un giocattolo che ad inizio stagione sembrava funzionare alla perfezione.

Dopo le tensioni di Venezia domani ci sarà il secondo round del tifo di fede gigliata e Dusan Vlahovic, questa volta in casa: un Franchi attorno alle 20mila presenze si prepara ad accogliere il bomber serbo. Come finirà stavolta?