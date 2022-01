VLAHOVIC, LE INGLESI E TUTTI I DUBBI SULLA JUVE

La Fiorentina si sta preparando a giocare una partita importantissima tra due giorni contro il Cagliari, falcidiato dalle squalifiche e dal Covid, ma l'argomento principale della giornata in casa viola è sempre Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è tornata prepotentemente alla carica per il serbo con un'offerta davvero importante da 35 milioni di euro cash più il cartellino di Dejan Kulusevski. Sicuramente sarebbe una proposta potenzialmente allettante per il giocatore, ma la trattativa è resta molto complessa per diversi motivi.

Il primo riguarda le richieste di Rocco Commisso, che più volte ha espresso l'intenzione di non accettare contropartite per il bomber ex Partizan. L'unica squadra per cui potrebbe fare un'eccezione forse potrebbe essere l'Arsenal, visto il discorso già intavolato per il riscatto di Torreira. Un'altra domanda da porsi è perché il giocatore bianconero dovrebbe accettare un trasferimento a Firenze, quando è solo alla sua seconda stagione con la maglia della Juventus ed ha come obiettivo quello di imporsi in futuro a Torino o comunque di trovare una nuova squadra dove poter giocare da titolare inamovibile. Infine, sembra di difficile lettura la mossa della Fiorentina di volersi mettere in casa un altro esterno, il sesto della rosa, solamente tre settimane dopo aver pagato 15 milioni di euro Jonathan Ikone e sei mesi più tardi dei 27 milioni spesi per Nico Gonzalez, l'acquisto più caro della storia del club. Prendere Kulusevski, prospetto comunque dal sicuro avvenire, significherebbe un po' sconfessare una delle campagne acquisti più costose della storia viola.

In corsa, come ammesso dallo stesso Barone, ci sono invece le squadre di Premier League, Arsenal su tutte, che però non sono ancora riuscite a convincere Dusan Vlahovic e il suo agente Darko Ristic. Insomma, la possibilità più concreta, al momento, rimane quella della permanenza alla Fiorentina, quantomeno fino al termine della stagione in corso.