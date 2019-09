VIOLA A TRAZIONE ANTERIORE

A caccia della prima vittoria in campionato. La Fiorentina non vince in campionato dal 17 febbraio, dalla trasferta di Ferrara vinta 1-4 contro la Spal. La squadra di Vincenzo Montella deve assolutamente ritrovare i tre punti per scacciare la pressioni e levarsi da quell'ultimo posto in classifica, posizione che non è certamente consona a ciò che i viola hanno mostrato fino ad ora. Montella si tiene strette le prestazioni della squadra senza guardare la posizione in classifica convinto che prima o poi i suoi ragazzi possono ritrovare la via dei tre punti.

L'occasione giusta si presenta domani con la Sampdoria. Davanti al proprio pubblico la Fiorentina deve ritrovare la vittoria. L'Aeroplanino ha ancora qualche dubbio di formazione ma tutto sarà chiaro quando verrà deciso e svelato il modulo. Serve una Fiorentina a trazione anteriore. Non all'arrembaggio ma sicuramente offensiva, che vorrà dettare i ritmi di gioco e fare la partita. Nelle ultime due uscite, in casa con la Juventus e a Parma con l'Atalanta il tecnico campano è stato un po' conservativo schierando la squadra con il 3-5-2.

Scelta che ha comunque ripagato con un'ottima prestazione contro i bianconeri e una vittoria sfumata nel recupero con l'Atalanta. Ma con la Samp la musica sarà diversa: un possibile ritorno al 4-3-3, schierato nella prime due gare di campionato, sarebbe sicuramente un assetto più offensivo. E a quel punto cambierebbero anche gli interpreti, con qualcuno che potrebbe rifiatare soprattutto dietro e a centrocampo. Un vecchio 4-3-3 darebbe alla squadra una matrice più offensiva, in modo tale da poter fare la gara senza aspettare la Sampdoria, ed essere conservativi. Squadra di Di Francesco che molto probabilmente si schiererà con il 3-4-2-1 che ha portato alla vittoria con il Torino. La scelta spetta a Montella che fino all'ultimo sarà indeciso se schierarsi a specchio, e quindi avere tutti uno contro uno in campo (molto probabilmente con gli stessi interpreti di Parma), oppure col 4-3-3 e essere più offensivo. Schierando un centravanti di ruolo insieme a Ribery e Chiesa che stanno affinando la loro intesa.