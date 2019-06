VIDEO FV, COMMISSO FUORI DA PALAZZO VECCHIO: "VOGLIO RENDERE FELICE QUESTA CITTÀ"

Terminato l'incontro tra Rocco Commisso e il sindaco Dario Nardella. Uscendo da Palazzo Vecchio, il nuovo proprietario della Fiorentina si è così espresso sul meeting avvenuto poco fa:

"Sarei orgoglioso di avere un sindaco come lui: giovane, bravo, mi ha accolto con tanto amore. Mi hanno messo il giglio, ora sono gigliato! Non mi aspettavo tutto questo da tutti quanti, io amo New York perché quando cammino non mi riconosce nessuno, qui lo avete fatto tutti. Sono diventato una persona di Firenze, ho fatto questo grande investimento per rendere contenta la gente di questa città. Domani ci vediamo tutti! Con Nardella abbiamo bevuto un caffè. Oggi non ho ancora mangiato niente. Bistecca stasera? Può darsi, vediamo. Adesso vado a casa. Sono sveglio dalle 6 di stamani, datemi un po' di riposo!", le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it.