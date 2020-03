VERSO UDINE: SPUNTA L'IDEA DI GIOCARE DOMENICA ENTRO LE 18:30 (E A PORTE APERTE)

Continua il tira e molla dei club di Serie A per trovare una data definitiva alle partite dell’ultimo turno, previste inizialmente a porte chiuse ma poi non giocate. Nelle ultime ore, in particolare, ad alzare la voce è stata la Fiorentina, che per voce del dg Barone ha fatto capire di non essere favorevole a scendere in campo contro l’Udinese domenica sera alle 20:45. Il motivo è dovuto al fatto che i viola sarebbero costretti a rimanere in Friuli per due notti (sabato, giorno della vigilia, e domenica dopo la partita) in quanto al termine del match con i bianconeri non ci darebbe il tempo di raggiungere l’aeroporto di Trieste, che sarebbe già chiuso: la squadra pertanto sarebbe costretta a tornare a Firenze solo lunedì mattina.

Un’ipotesi che proprio non va giù al club viola, che già ha speso per nulla oltre 60mila euro nella trasferta saltata di sabato e che difficilmente riuscirà ad avere un rimborso. E allora come fare? Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it una delle soluzioni (che incontra i favori anche della Fiorentina) sarebbe quella di giocare la partita con l’Udinese sempre domenica 8 marzo ma con il fischio d’inizio programmato entro e non oltre le ore 18:30. In questo modo ci sarebbe per i viola il tempo, dopo la gara e il classico post-partita, di spostarsi in pullman a Trieste e di tornare in aereo in Toscana già domenica sera. Nel caso in cui questa ipotesi non fosse presa al vaglio, la Fiorentina continuerà ad opporsi all’orario delle 20:45 di domenica e pertanto sarà inevitabile trovare un’altra data per il match tra viola e friulani (a questo punto sabato o più verosimilmente lunedì). Domani, quando alle 12 andrà in scena a Roma l'assemblea di Lega, arriverà (forse...) una decisione definitiva.

Un aspetto che in ogni caso non sembra essere in dubbio è quello relativo al pubblico: la sfida della Dacia Arena, indipendentemente da quando si giocherà, sarà a porte aperte e dunque sarà possibile anche per i tifosi viola seguire la trasferta di Pezzella e compagni, a prescindere dal fatto che la partita sia sabato, domenica o lunedì. L’ordinanza del Governatore del Friuli Fedriga per contrastare la diffusione del Covid-19 riguarda tuttora esclusivamente le attività didattiche (nelle scuole e nelle università) che resteranno sospese fino a domenica 8 marzo, ma già da due giorni non è più in vigore quella relativa agli eventi sportivi (del resto tra i consiglieri di Lega che ieri hanno stilato una bozza di calendario era presente anche l'avvocato dei bianconeri Campoccia, che ha proposto la soluzione di giocare l'8 marzo alle 20:45 conscio che la gara sarebbe stata con i tifosi sugli spalti). A meno di decisioni dell'ultim'ora, ci saranno dunque le porte aperte per Gotti e Iachini, che vanno a caccia di punti quanto mai preziosi.