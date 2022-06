USCIRE DAL LIMBO

Il primo week end di giugno, l’ultimo (si spera) da vivere in una sorta di limbo. All’indomani del traguardo europeo tagliato battendo la Juventus nell’ultima giornata di campionato la Fiorentina del domani si è improvvisamente stoppata, almeno in termini di sogni sportivi e ambizioni da rilanciare in vista di una prossima stagione europea.

Colpa di un riscatto che per molti pareva se non proprio immediato quanto meno inevitabile, ma anche di un incontro con il tecnico Italiano risultato più interlocutorio di quanto non ci si potesse attendere. Un approccio i cui fili verranno tirati nel corso della prossima settimana, quando il rientro in città del dg Barone dovrebbe dare il via alle prime manovre.

Ma soprattutto un incontro nevralgico nel percorso di un club chiamato ad affrontare nuove sfide come quelle europee e come quelle che la stessa tifoseria attendeva di vivere da svariate stagioni, ben cinque per l’esattezza. Perché prima ancora d’interrogarsi su che Fiorentina si giocherà il prossimo anno servirà fare la massima chiarezza su chi (e come) la metterà in campo.