UNTOUCHABLE

La telenovela legata al futuro della panchina della Fiorentina pare non avere una fine. Fino a poche ore fa sembrava ormai ad un passo la firma di Vincenzo Italiano mentre adesso, la pista che porta al tecnico dello Spezia, si fa sempre più difficile. Oltre a quello dell’allenatore, un altro tema che tiene i tifosi viola con il fiato sospeso è il futuro di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, miglior giovane della Serie A 2020-2021, è sulla bocca di tutti e non c’è alcun top club che non ci abbia messo gli occhi addosso. In Italia piace molto a Juventus e Milan, mente all’estero lo starebbero seguendo Tottenham, Liverpool e Manchester United.

Il caos generale che si sta vivendo in casa Fiorentina non aiuta certamente l’eventuale permanenza del classe 2000 ma, qualsiasi allenatore dovesse arrivare a Firenze, la volontà del club viola, ma soprattutto del presidente Rocco Commisso, è quella di trattenere Vlahovic e quindi dichiararlo incedibile.