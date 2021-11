UNA COPPIA DI FATTO

Italiano continua a ruotare i giocatori, un po' per necessità un po' per trovare l'assetto migliore ma c'è un dato che lascia pensare che in difesa il tecnico ora abbia le idee chiare. Con lo Spezia ha confermato tutta la retroguardia, ma andando a guardare l'unico ballottaggio che resta è quello sulla corsia destra, con Venuti e Odriozola considerati probabilmente sullo stesso piano in quanto a contributo, con il fiorentino che garantisce più copertura e lo spagnolo più spinta, con Benassi pronto a subentrare all'occorrenza. Il tecnico spesso cambia in corsa tutta la fascia destra ma gli altri tre posti sembrano ormai assegnati. Biraghi non ha mai avuto concorrenti anche se il tecnico qualche spezzone a Terzic ha iniziato a farlo fare mentre la scelta della coppia centrale che si va formando è frutto di una valutazione. Milenkovic è praticamente fisso dall'inizio (10 partite su 11, assente solo a Genova con i rossoblù) con il ballottaggio Quarta-Igor che sembra sempre più a vantaggio dell'argentino. Italiano ha sempre preferito il più "fantasioso" e veloce Quarta al brasiliano più fisico, infatti tranne che a Roma, Bergamo, e Venezia in cui Igor è stato appunto titolare. Per la precisione l'argentino non ha giocato neanche con l'Inter dove però il titolare al suo posto era Nastasic mentre Igor ha giocato dall'inizio anche a Genova dove però ha sostituito Milenkovic. Insomma la fisionomia della Fiorentina in difesa è sempre più chiara, con Milenkovic-Quarta la coppia centrale più accreditata e via via anche un "ruotatore seriale" come Italiano sta trovando le sue certezze, senza dimenticare però che con i 5 cambi c'è spazio per tutti e nessuno può abbassare la guardia. Tra l'altro proprio ieri chi è entrato ha fatto bene, da Odriozola e Callejon sono infatti arrivati due assist fondamentali per i due gol su azione di Vlahovic.