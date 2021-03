Era tornato in Italia da neo tecnico della Polonia per osservare la Fiorentina - quella squadra che è stata sua per due anni tra amore e odio - ma soprattutto Bartlomiej Dragowski. Eppure, nella lista dei convocati oggi pubblicata dalla Federazione polacca, Paulo Sousa non ha inserito il numero 69 della Fiorentina, che in questa stagione dall’intricato corso, sta collezionando gara dopo gara prestazioni più che buone. È inutile nascondere che scorgere il portoghese alle porte di Marassi in occasione della gara con la Sampdoria e leggere il nome del giovane portierone barbuto sulla lista di pre convocazione, aveva fatto sorridere. Eppure Sousa è tornato sui suoi passi. Da 35 giocatori si è passati a 27 e tra questi Dragowski non c’è. Gli è stato preferito Skorupski, ora in forza al Bologna, altra squadra sulla stessa lunghezza d’onda della Fiorentina. Invariate, invece, le convocazioni di Fabianski (West Ham) e Szczesny (Juventus).

Un piccolo grande dispiacere per il ragazzo di Bialystok, che nel corso di quest’annata non ha di certo deluso le aspettative, anzi. Più di una volta ha salvato la Fiorentina da imbarcate che avrebbero potuto rendere ben più pesanti le sconfitte subite e ha contribuito ad ottenere preziosi risultati utili. A Benevento si è dimostrato reattivo e determinante nel momento del bisogno, ovvero in quei 25 minuti di blackout viola prima del poker di Eysseric. Nel primo tempo è stato suo l’assist che ha portato Vlahovic a segnare il gol-magia valso la tripletta. Il rendimento del polacco conta finora 71 parate nello specchio, 6 clean sheet, 42 gol subiti e 2 rigori parati su 5 subiti. Stando ai dati, Skorupski, suo diretto concorrente per il posto in Nazionale, effettivamente, ha fatto meglio di lui: 80 parate nello specchio, 4 clean sheet, 28 gol subiti, 2 rigori parati su 2 subiti. Dragowski ha un boccone amaro da digerire. Sarà pure indigesto, ma ora occorre andare avanti nella lotta per la salvezza con la Fiorentina, nell’attesa di una nuova opportunità in vista dell’Europeo.