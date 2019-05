TUTTO PUÒ SUCCEDERE

Uno dei casi più spinosi che verrà analizzato durante il CdA convocato per venerdì è senza ombra di dubbio quello relativo al futuro di Federico Chiesa. Non è ancora possibile fare previsioni sotto questo profilo poiché, se per il classe '97 non mancano le pretendenti, sono altrettanto pronosticabili cambi di rotta da parte della proprietà che dovesse acquisire il pacchetto azionario del club.

Tant'è che si sono già fatte sentire le voci secondo le quali Rocco Commisso - al momento il più quotato a rilevare la Fiorentina - sarebbe verosimilmente incline alla conferma dell'esterno d'attacco, ormai simbolo di Firenze, in modo da costruirgli attorno una squadra capace di riaccendere l'entusiasmo tra i tifosi viola. Magari con l'aiuto economico delle possibili cessioni dei vari Jordan Veretout.

Proprio per queste ragioni sembrerebbe essere saltato, negli scorsi giorni, un incontro tra Enrico Chiesa e l'Inter. Nonostante la prepotenza con cui i nerazzurri si sono ultimamente fatti avanti, l'idea è quella di attendere le decisioni che emergeranno dal CdA del 31 in quanto, come detto, la scelta dell'eventuale passaggio di mano all'italoamericano potrebbe essere determinante.