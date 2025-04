FirenzeViola Totoformazione, per Palladino nessuna rotazione: stasera col Celje c'è lo zoccolo duro

Secondo i quotidiani sportivi in edicola stamani, Raffaele Palladino è orientato a riproporre il consolidato 3-5-2 contro il Celje, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. In ballo c'è la semifinale, e Palladino sembra orientato a schierare lo zoccolo duro. Allora in porta spazio nuovamente a De Gea e davanti a lui in difesa è pronto il trio Comuzzo-Pongracic-Ranieri. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe agire il jolly Folorunsho. Al centro si scaldano Fagioli, Cataldi e Mandragora. Sulla sinistra sembra recuperato Parisi, non avrebbe senso rischiare Gosens. In attacco, infine, dovrebbero esserci Gudmundsson e Kean. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani sportivi odierni.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Adli, Cataldi, Richardson, Parisi; Beltran, Kean.

