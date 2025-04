FirenzeViola Totoformazione, Palladino conferma il blocco migliore per non sperperare altri punti

vedi letture

Squadra che vince non si cambia. Motto ormai celebre nel mondo del calcio e al quale sembra far fede anche Raffaele Palladino, oggi atteso dalla sfida contro il Parma nella quale dovrebbe confermare tutto il blocco degli undici moschettieri viola che hanno ben figurato ultimamente. Non quello di Celje, ma quello che ha steso Juventus e Atalanta e quasi replicato contro il Milan, atteso questo pomeriggio dal banco di prova più importante: quello della maturità, per non sperperare altri punti contro avversari di un altro calibro - è già successo troppe volte in stagione -.

E allora riecco la miglior Fiorentina del campionato per lo scoglio ducale, non ci sono pareri discordanti per la critica sportiva in merito alla probabile formazione di Palladino. De Gea a proteggere la porta, Pongracic e Ranieri ai lati Pablo Mari per comporre il terzetto difensivo. Dodo e Parisi pendolini laterali, Cataldi in cabina di regia coadiuvato dai muscoli di Mandragora e dal fosforo di Fagioli. Gudmundsson a svariare attorno a bomber Kean.

Ecco i probabili undici della Fiorentina per il match col Parma secondo i principali quotidiani che seguono attentamente le vicende viola:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.