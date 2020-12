TORNANO I BIG: DALL'INIZIO CASTRO, CALLEJON E RIBERY

Ha parlato chiarissimo Cesare Prandelli, spiegando cosa vuole e cosa non vuole vedere. Il tecnico si è esposto, ha confermato che le prime ore di ritiro hanno subito sortito i giusti confronti e che le risposte arrivate dal gruppo sembrano essere buone, ora si tratta di osservare che risposte arriveranno dal campo e soprattutto dai più esperti. Sono loro, i senatori dello spogliatoio, che adesso devono tirare fuori la personalità e prendere per mano la squadra portandola fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Per questo motivo in termini di formazione si dovrebbe tornare al passato rispetto alla gara di Bergamo, torna Ribery in attacco, torna Callejon sulla destra e torna Castrovilli in mezzo. Il resto sono scelte pressoché scontate: Caceres torna a destra della difesa completata da Milenkovic e Pezzella oltre che da Biraghi che dovrebbe comunque esserci visto il recupero in extremis, Pulgar e Amrabat completano il reparto di centrocampo mentre Vlahovic resta il favorito per la maglia da titolare al centro dell’attacco.

Il Sassuolo ritrova invece sia Caputo che Defrel che tornano tra i convocati ma che dovrebbero andare in panchina. Senza Haraslin squalificato De Zerbi sembra comunque orientato ad affidarsi a Raspadori in attacco con Boga che torna su quella corsia sinistra dove qualche metro più indietro ci sarà anche Rogerio, dall’altra parte confermassimo Berardi. Con Locatelli sulla linea mediana uno dei dubbi è legato a Djuricic che potrebbe lasciar spazio a Traore mentre nell’altro ballottaggio Maxime Lopez se la gioca con Obiang. In difesa destinato al rientro anche Chiriches accanto a Ferrari con Ayhan sulla destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-2-1): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Callejon, Ribery, Vlahovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Ayhan, Ferrari G., Chiriches, Rogerio, Locatelli, Maxime Lopez, Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori