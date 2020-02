TORNA CASTRO, CONFERMA CUTRONE, IGOR SI CANDIDA

Un grande punto interrogativo, quello su Caceres, oltre al ritorno di Castrovilli a metà campo e alla conferma di Cutrone in attacco con Chiesa. Si possono riassumere così i nodi principali che il tecnico deve sciogliere in questo sabato di campionato, di fronte alla sua squadra l'Atalanta in quella che è ormai diventata una classica della Serie A. Il difensore urugaiano è tra i convocati, ma deve smaltire un viaggio intercontinentale e lo stesso Igor ha offerto buone garanzie in un esordio difficile come quello contro la Juve, una decisione verrà presa sul fil di lana.

Con Caceres in dubbio le certezze sono Milenkovic e Pezzella. Detto del rientro di Castrovilli tra i titolari, il centrocampo comunque non cambia: Benassi e Pulgar sono confermati al pari di Lirola a destra e Dalbert a sinistra. Davanti ancora titolare Cutrone accanto a Federico Chiesa con Vlahovic carta da giocare in corsa, esattamente come le alternative che adesso cominciano a essere tante in panchina visto l'inserimento di Agudelo e l'adattamento a mezz'ala di domenica scorsa di Ghezzal. Quanto a Duncan servirà attendere ancora.

In casa nerazzurra Gasperini medita qualche cambiamento a destra, magari con Castagne al posto di Hateboer, mentre a sinistra Gosens resta un intoccabile al pari di Toloi e Palomino che dietro avranno Djimsiti come terzo davanti al portiere Gollini. Con De Roon fuori per squalifica scelte obbligate in mezzo dove Pasalic affianca Freuler, davanti ancora il Papu Gomez a ridosso di Ilicic e di Zapata più avanzato. In panchina l'altro ex della serata, il colombiano Muriel.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata