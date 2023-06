TERRACCIANO IL PIÙ PRESENTE, CABRAL IL MIGLIOR MARCATORE E 4 ASSISTMAN: LA SERIE A DEI VIOLA

FirenzeViola.it

Si abbassa il sipario sulla Serie A 2022/23 per la Fiorentina, che chiude a 56 punti il proprio campionato aspettando di conoscere il piazzamento finale. Disputata anche la 38esima gara, è tempo di tirare le somme e confrontare l’annata con quella dello scorso anno, la prima della gestione Italiano.

Non è bastato avere il miglior rendimento del campionato dal mese di marzo in poi (28 punti) per migliorare la classifica dell’anno scorso. Comunque vada, i viola chiuderanno in una posizione peggiore rispetto alla passata stagione, con la speranza che il Torino non batta l’Inter e la Fiorentina possa così concludere ottava, attendendo i verdetti di Nyon verso la Juventus. In ogni caso, sarà un deficit di 6 punti rispetto al campionato 2021/22, chiuso a quota 62 contro i 56 di quest’anno. I viola hanno anche vinto meno (15 vittorie, lo scorso anno furono 19), ma contano anche meno sconfitte (12, contro 14).

Si è abbassata anche la casella dei gol segnati (59 l’anno passato, 53 questo) ma anche quella delle reti subite (51 un anno fa, 43 quest’anno). Quanto al rendimento, il girone disputato al Franchi ha visto un peggioramento rispetto a quello dello scorso anno, con meno vittorie e meno punti interni, ma fuori casa i viola hanno migliorato il bottino (23 punti, lo scorso anno furono 21).

Dando uno sguardo ai singoli invece, il viola più impiegato in Serie A da Italiano è stato Pietro Terracciano (29 presenze, 2610 minuti), seguito a ruota da Cristiano Biraghi (30 presenze, 2556 minuti) e da Dodò che chiude il podio (28 presenze, 2341 minuti). Il miglior marcatore è stato Arthur Cabral, con 8 reti in Serie A, poi Jovic e Gonzalez con 6 reti ciascuno. Mentre sono in tanti a spartirsi la palma di miglior uomo assist: ne hanno realizzati 4 a testa tra Biraghi, Mandragora, Ikoné e Kouamé.