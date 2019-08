STRETTA FINALE PER RAPHINHA: DOMANI GIORNATA DECISIVA

Via via che passano le ore, il nome di Raphinha dello Sporting Lisbona come futuro esterno viola si fa più concreto. Dopo i primi contatti avvenuti con degli intermediari nella scorsa settimana, ieri c'è stato il primo contatto ufficiale tra Daniele Pradè e l'omologo lusitano Hugo Viana, sintomo che la Fiorentina ha deciso di stringere la presa intorno all'esterno brasiliano. Anzi, addirittura di chiudere.

I primi approcci sono serviti per tastare il polso della situazione, con il club portoghese che ha sparato alto, 30 milioni, dopo i sondaggi degli intermediari. Una cifra fuori mercato per un ragazzo talentuoso ma che deve ancora deve dimostrare di valere questa somma. Per questo il primo botta e risposta è servito per chiarire che intorno ai 20 milioni si potrebbe chiudere, anche con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, la Fiorentina è vicina a trovare l'intesa con lo Sporting Lisbona, tanto che sarebbe già stata allertata la segreteria per stendere le prime bozze del contratto. Ancora l'affare non è chiuso, ma si respira un certo ottimismo, soprattutto negli ambienti del calciomercato. Domani dovrebbe essere la giornata decisiva, con il calciatore che potrebbe arrivare a Firenze in settimana per completare il palco degli esterni da consegnare in mano a Montella. Un altro passo avanti per completare la squadra in vista della stagione che tra poche ore prenderà ufficialmente il via.