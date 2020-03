SOSTIENIUNINFERMIERE AL RUSH FINALE

Firenzeviola sostiene la Fondazione Ciai. Siamo al rush finale della raccolta fondi online "#SostieniUnInfermiere: a Firenze la solidarietà si diffonde più veloce del virus”. Manca poco infatti al raggiungimento dei 50 mila euro prefissati per la campagna di crowdfunding ideata dalla Fondazione Ciai, promossa e sostenuta da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. La raccolta fondi online servirà ad aiutare i 700 infermieri in arrivo a Firenze per l’emergenza COVID-19. La somma raccolta andrà ad assicurare a ciascun infermiere un contributo economico per supportare le spese di vitto e alloggio in questa fase di difficoltà. Tantissime ad ora le personalità che hanno aderito: politici, amministratori, attori, cantanti, influencer. Ricordiamo che tutti possono contribuire ad agevolare l’inserimento degli infermieri in città facendo una donazione tramite la pagina della campagna su GoFundMe.com (gofundme.com/f/sostieniuninfermiere).

Si può inoltre far correre questa iniziativa più veloce del virus, sui canali social e utilizzando l’hashtag #SostieniUnInfermiere. Firenze Viola c’è e per la solidarietà ci sarà sempre.