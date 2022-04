SE TRE INDIZI FANNO UNA PROVA. IKONE-CABRAL-NICO INSIEME SEGNANO UN GOL OGNI 15'

Il tridente Ikoné-Cabral-Gonzalez scalda i motori. Si è visto qualche sprazzo già nell'allenamento a porte aperte del Franchi, ma Italiano ogni ora che passa sta decidendo se lanciare finalmente dal 1' il trio di nuovi acquisti della stagione 2021/22. Anche perché le risposte date dai tre in campo nello stesso momento, almeno dal punto di vista offensivo, sono state più che buone.

Da gennaio ad oggi Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez sono stati in campo contemporaneamente 58 minuti portando in dote 4 gol fatti (e uno subito). Erano infatti tutti e tre in campo per il primo gol italiano di Cabral contro il Sassuolo, vanificato poi dalla rete last-minute di Defrel, così come anche contro il Bologna il gol è arrivato con Ikoné, Cabral e Gonzalez sul terreno di gioco. Ciliegina poi con il Napoli: 20 minuti in campo prima della sostituzione dell'argentino e due gol segnati prima da Ikoné e poi da Cabral.

Una media gol impressionante di un gol ogni 14,5 minuti di gioco. Numeri ovviamente da prendere con le pinze perché non hanno mai cominciato insieme, ma contro il Venezia l'occasione è propizia: Italiano lancerà dal 1' i tre nuovi arrivati o punterà ancora sui più rodati Saponara e Sottil? Già oggi, dopo la conferenza, qualche dubbio in più sarà sciolto.