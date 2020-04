ROMERO, DAL PASSATO DA TERZINO ALLA JUVE: CHI È IL NUOVO OBIETTIVO VIOLA

Secondo alcune indiscrezioni uscite nelle ultime ore, la Fiorentina, per quanto riguarda la difesa che verrà, starebbe sondando la pista che conduce all'argentino Cristian Gabriel Romero, difensore di proprietà della Juventus attualmente in prestito al Genoa. Il centrale difensivo in forza nel capoluogo ligure, infatti, tornerebbe utile ai bianconeri solo in caso di cessione di almeno un elemento in organico, Rugani il maggiore indiziato, ma bisogna anche fare i conti con delle buone offerte già rappresentate al club nell’ultima finestra di gennaio e che arriveranno nella prossima sessione di mercato estiva.

Cristian Romero, ma in Argentina lo chiamano Guti, classe '98, di Córdoba. Già nel 2016 osservatori di mezza Serie A erano volati in Argentina per monitorarlo. Tra gli altri, lo seguivano Juventus, Inter, Roma, Genoa e proprio la Fiorentina. Due anni dopo, quasi tre si trasferisce al Genoa, dal Belgrano, per una cifra intorno ai due milioni di euro. Alto 185 cm, ben strutturato a livello fisico, Romero nasce terzino destro ma diventa ben presto difensore centrale. Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente il fisico, e la bravura nell'intercettare il pallone. Ha un buon tempo di gioco, lo usa anche per qualche sgroppata offensiva, una caratteristica rimastagli dagli esordi sulla fascia. Da limare la propensione al fallo, e anche la concentrazione nel corso della partita.

Nel luglio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per 26 milioni di euro e successivamente girato in prestito annuale proprio al Genoa con premi a favore dei liguri per un massimo di 5,3 milioni di euro. L'ultima stagione di Romero, però, non è stata del tutto entusiasmante. L'argentino infatti, come Cristian Zapata, ha sofferto l'andamento generale del reparto e della squadra. Staremo a vedere se ora Romero deciderà di restare a giocarsi le sue carte nella formazione di mister Sarri o se andrà altrove, Fiorentina, Napoli e Atalanta restano sulle sue tracce, alla ricerca di una nuova avventura.