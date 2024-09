ROBIN (HOOD) GOSENS, IL TEDESCO È UNA "FRECCIA" SULLA FASCIA: I NUMERI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le notizie più belle di questo avvio di stagione ci sono sicuramente le ottime prestazioni di Robin Gosens. Il tedesco, arrivato alla Fiorentina durante l'ultimo giorno di calciomercato in prestito con obbligo condizionato, in queste prime giornate è stato sicuramente uno dei migliori tra gli uomini di Palladino e anche per questo la sua titolarità domenica al Castellani è cosa certa.

Dal suo arrivo a Firenze il classe '94 è stato impiegato in tre partite su tre senza essere mai sostituito, riuscendo inoltre a segnare il gol del pareggio all'ultimo secondo contro il Monza e l'assist per la rete del momentaneo 1-2 di Kean nella sconfitta contro la "sua" Atalanta a Bergamo. Un rendimento niente male per Gosens che, almeno in queste primissime uscite, sembra essere tornate il terzino che tanto aveva fatto bene alla guida di Gasperini.

Anche i numeri in campo dimostrano che Robin Hood è tornato a essere una vera e propria "freccia" sulla fascia sinistra della Fiorentina. L'ex Berlino, infatti, si trova al secondo posto, alle spalle dell'empolese Liam Henderson, nella classifica di distanza percorsa in Serie A con un totale di 11,890 km di media. Primo posto, invece, per il tedesco nella distanza media di scatto in campionato con 1,256 km davanti ad Augello secondo e all'altro terzino viola Dodo terzo.