RIENTRANO TORREIRA E JACK, DAVANTI CALLEJON FAVORITO

La Lazio accorcia mentre la Roma sorpassa, come la Juve, la due giorni di anticipi di campionato riporta le inseguitrici a ridosso dei viola. La sfida al Sassuolo assume così ulteriore valore alla luce dei risultati delle altre, ma più in generale la squadra di Dionisi rappresenta ostacolo non indifferente per gioco e qualità. Per questo Italiano torna alle certezze del campionato, in ambito di formazione, riproponendo Gonzalez e Vlahovic in attacco con Callejon favorito per completare il tridente.

Anche in mezzo Bonaventura e Torreira ritroveranno le rispettive maglie da titolari al pari di Duncan, seppure il rientro tra i convocati di Castrovilli sia un’ottima notizia. In difesa infine nuova turnazione con Venuti che lascerà spazio a Odriozola dopo il turno di coppa Italia con Biraghi a sinistra e la coppia centrale composta da Milenkovic e Quarta. In porta ancora Terracciano.

Nel 4-3-3 di Dionisi troveranno invece spazio Berardi, Scamacca e Raspadori con Boga inizialmente tenuto in panchina al pari di Defrel, mentre con Frattesi e Maxime Lopez il reparto mediano sarà completato da Henrique. Davanti al portiere Consigli Chiriches e Ferrari con Toljan a destra e Rogerio sulla corsia sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (433): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez

SASSUOLO (433): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Scamacca, Raspadori