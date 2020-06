RICCI, ACF HA SONDATO IL TERRENO, MA NON È LA SOLA. FIRENZE DESTINAZIONE GRADITA

La Fiorentina ha sondato il terreno per Samuele Ricci. Il centrocampista dell'Empoli, con le sue 21 presenze in Serie B, ha attirato l'attenzione di molti club, sia italiani che esteri. Nonostante non abbia ancora fatto il grande salto, la squadra gigliata ha mostrato un forte interesse verso il classe 2001, ma non è da sola. Altri club italiani come Napoli, Milan e Cagliari si sono fatte avanti ma, oltre a loro, il calciatore ha estimatori anche all'estero. La squadra di Aurelio De Laurentiis è stata la prima a chiedere informazioni all'Empoli, ma attualmente l'entourage del giocatore si sta limitando a registrare i vari corteggiamenti che arrivano.

Ovviamente i discorsi intavolati sono stati rallentati prima dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e ora dal fatto che tutti i campionati stanno per riprendere. Prima di pensare al mercato, le società penseranno al campionato e sicuramente le semplici avances potranno diventare trattative tra circa un mesetto, quando il campionato sarà verso la conclusione.

Da sottolineare come Firenze sia una destinazione decisamente gradita dal ragazzo, che tra l'altro è originario di Pontedera ed ha sempre giocato in Toscana nell'Empoli. Inoltre non vanno dimenticati i buoni rapporti tra la squadra del presidente Fabrizio Corsi e quella di Rocco Commisso, le quali in passato spesso hanno fatto affari insieme. E quello che filtra dall'entourage è che la Fiorentina in questo momento sia una società decisamente appetibile sul mercato: ha un progetto tecnico a lungo termine e ambizioso, è formata soprattutto da ragazzi giovani con l'obiettivo di puntare su di essi. Potrebbe essere l'ideale per un ragazzo di 18 anni, destinato a fare il salto di qualità tra i grandi.