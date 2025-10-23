Rapid Vienna-Fiorentina 0-1, segna Ndour: segui la diretta testuale
16' - Pablo Marì allontana il pallone in area su un corner che aveva creato un batti e ribatti.
15' - Doppia occasione per il Rapid che spaventa due volte De Gea prima con un lob fuori dallo specchio, poi con un tiro di Amane che esce di molto poco.
12' - Dzeko ci riprova dopo un'azione prolungata di Parisi, stavolta il tiro finisce però in curva.
11' - Wurmbrand spaventa la Fiorentina dopo un errore in impostazione di Dzeko, ma il suo destro dal limite termina lentamente tra le braccia di De Gea.
9' - Dzeko lavora molto bene un pallone sulla sinistra e calcia in porta con il destro a giro, Hedl respinge ma sullo stinco di Ndour che porta così in vantaggio la Fiorentina con la seconda rete in due partite del centrocampista. Rapid 0, Fiorentina 1!
9' - GOOOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA LA SBLOCCA CON NDOUR!!
8' - Punizione buttata in area dal Rapid Vienna ma allontanata dalla difesa viola nonostante un evidente fallo su Comuzzo.
6' - Prova a rispondere il Rapid Vienna con un cross dalla destra e la sponda di testa di Kara bloccata facilmente da De Gea.
4' - Prima grande occasione per la Fiorentina! Papera di Hedl che non blocca un tiro cross dalla sinistra, il pallone schizza verso la porta ma viene allontanato sulla linea da Ahossou, anche sul successivo colpo di testa di Dzeko.
0' - VIA! PARTITI A VIENNA! Primo pallone giocato dal Rapid Vienna in divisa bianca. Fiorentina con la terza maglia azzurra.
18.43 - Coreografia sia per i tifosi del Rapid che per quelli della Fiorentina nel settore ospiti al momento dell'entrata in campo delle due squadre. Grande atmosfera all'Allianz Stadion di Vienna.
La Fiorentina scende in campo a Vienna per la seconda partita del suo girone di Conference League, contro il Rapid che non sta certo vivendo un bel momento ma come del resto anche la squadra viola. Pioli fa ampio turnover come previsto, schierando Piccoli e Dzeko davanti e cambiando anche in difesa. Ma al di là delle scelte di formazione, oggi per la Fiorentina sarà importante portare a casa tre punti per indirizzare il cammino nella competizione europea. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
SK RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl, Furkan Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste, Kara, Wurmbrand. A disposizione: Gartler, Goschl, Tilio, Ndzie, Gulliksen, Schaub, Auer, Brunnhofer, Weixelbraun, Haidara, Groller, Radulovic. All. Stoger
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Mari, Viti, Fortini, Ndour, Nicolussi, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dodo, Pongracic, Ranieri, Sohm, Mandragora, Gudmundsson, Sabiri, Fazzini, Richardson, Kouadio. All. Pioli
