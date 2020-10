QUARTA DALL'INIZIO, IN ATTACCO LA COPPIA CALLEJON-RIBERY

Resta il modulo, o come preferirebbe dire lo stesso Iachini "l'assetto", ma sembrano destinati a cambiare gli interpreti. In vista della trasferta di Roma il tecnico pensa a rimescolare le carte in attacco, sia perchè Callejon non avrebbe ancora la condizione per giocare a destra sia perchè in tandem con Ribery la qualità dello spagnolo potrebbe regalare ulteriore imprevedibilità. L'idea sembra convincere Iachini che altrimenti potrebbe schierare i suoi su un 3421 con Kouame preferito al centro dell'attacco, ma quest'ultima ipotesi resta meno concreta.

Di certo con Pezzella soltanto convocato toccherà a Quarta sostituire il capitano in una linea a tre con Milenkovic e Caceres, mentre sulle corsie esterne sono confermati Lirola a destra e Biraghi a sinistra. Nessun cambio a centrocampo con Amrabat centrale e l'accoppiata Bonaventura-Castrovilli avanzata di qualche metro per alimentare la manovra offensiva.

In casa Roma Fonseca ho buone disponibilità difensive, di fatto sono in quattro a giocarsi tre maglie. Del poker arretrato è Kumbulla quello che potrebbe restare fuori a favore del rientrante Smalling in un reparto completato da Mancini e Ibanez davanti a Mirante. Con l'ex Veretout c'è Pellegrini in mezzo mentre Karsdorp e Spinazzola agiranno da esterni, davanti Pedro e Mkhitaryan a sostegno della punta Dzeko.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, L.Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Quarta, Milenkovic, Caceres, Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Callejon