QUANDO IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO NON BASTA

Dalla conferenza stampa odierna di Cesare Prandelli è emersa la soddisfazione del mister per l'atteggiamento manifestato dalla Fiorentina in occasione della partita persa mercoledì all'Olimpico contro la Lazio. Secondo l'allenatore di Orzinuovi, la squadra si è dimostrata un gruppo: dunque uno dei principali problemi per i quali la dirigenza aveva scelto di cambiare guida tecnica sembra in fase di guarigione. Oggettivamente l'approccio dei viola alla sfida coi biancocelesti non ha rispecchiato l'esito della medesima, tuttavia l'avversario, sebbene il suo potenziale suggerisse il contrario, non si è neanche rivelato dei più pericolosi.

Il team di Inzaghi può essere difficilmente accostato a quello di un anno e passa fa, eppure la Fiorentina ha riassaggiato la sconfitta dopo quattro partite dalle quali aveva racimolato sei punti. Domani al cospetto del Cagliari sarà fondamentale procedere con un abbinamento: all'aggressività dovrà essere affiancata una freddezza che valorizzi l'eventuale buona prestazione di Pezzella & Co, proprio quello che non si è verificato a Roma. I sardi inoltre hanno perso gli ultimi tre incontri di campionato ma non capitolano coi viola dal 2017: negli ultimi tre anni, infatti, il Cagliari ha ottenuto tre vittorie e due pareggi contro i gigliati.