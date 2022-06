PRIORITÀ DI MERCATO: LE PRIME TRE CASELLE DA RIEMPIRE

A meno di un mese dal ritiro di Moena, la Fiorentina che verrà è lungi dall’essere poco più di un’idea astratta ma, in un periodo, quello di inizio mercato, caratterizzato da tanti nomi anche di spicco accostati ai viola, pare chiaro che Pradé, Barone e Burdisso si stiano muovendo nel mare magnum di offerte e suggestioni su tre strade distinte.

Nella logica di un mercato che dovrà migliorare e rinfoltire una rosa alle prese col ritorno in Europa, tre partenze comportano infatti (almeno) tre acquisti e così i buchi da coprire per la Fiorentina sono in porta, sulla corsia destra di difesa ed a centrocampo. Nel roster dei portieri infatti è quasi sicura l’uscita di Dragowski, poco più di un secondo in questa ultima stagione; la Fiorentina vorrebbe però fare un upgrade nel ruolo, utilizzando Pietro Terracciano come numero dodici ed acquistando un portiere di prospettiva: il primo della lista è Guglielmo Vicario, appena riscattato dall’Empoli (9 milioni versati al Cagliari), ma l’alta cifra del riscatto fa pensare che gli azzurri non cederanno il classe ’96 per una cifra inferiore ai 12 milioni e così i viola monitorano anche le situazioni di Pierluigi Gollini ed Alessio Cragno.

L’altro buco nell’undici titolare di quest’anno è stato creato dal mancato riscatto di Alvaro Odriozola, che difficilmente rimarrà a Firenze e lascerà la titolarità della fascia destra ad un nuovo profilo; qui la corsa sembra essere stata vinta da Dodo: la Fiorentina ha l’accordo col brasiliano e adesso serve che i viola convincano lo Shakthar Donetsk con un’offerta che però non pareggerà la richiesta (20 milioni) del club ucraino.

La partenza più dolorosa per i tifosi è quella di Lucas Torreira che, nonostante i messaggi d’amore lanciati dal ritiro dell’Uruguay alla Fiorentina, difficilmente rivedremo in viola. Sul fronte sostituto la Fiorentina ragiona non solo con l’idea di uno scambio di pedine nello scacchiere dei titolari, ma tiene anche conto del grave infortunio di Gaetano Castrovilli. Per questo i viola hanno puntato ed opzionato Florian Grillitsch, centrocampista classe ’94 che a fine mese si svincolerà dall’Hoffeneim. L’austriaco sarebbe l’ideale “tappabuchi” per le esigenze dei viola, potendo infatti giocare sia davanti alla difesa (sostituendo quindi Torreira) ma anche da mezz’ala (al posto di Castrovilli, con Amrabat spostato nel ruolo dell’uruguayano).

Sopperire, anche in termini numerici, l'uscita di tre calciatori, è la priorità in casa viola: una volta tappati i buchi, si penserà ad alzare il livello di qualità della rosa ed è lì che la Fiorentina dovrebbe compiere gli sforzi più grandi (soprattutto in avanti), salvo la partenza di un altro titolare (Nikola Milenkovic il nome più chiaccherato in questi giorni) non apra un'altra falla da richiudere il prima possibile.