PRESENTE E FUTURO

Gaetano Castrovilli era ormai già da tempo il beniamino della tifoseria della Fiorentina, ma l'addio di Federico Chiesa ha rinforzato ancora di più la sua posizione nel cuore dei sostenitori viola che vedono in lui la speranza di un futuro vincente. Il classe '97 nella stagione 2019/2020, all'esordio in Serie A, ha stupito tutti quanti realizzando 3 gol e fornendo 2 assist in 35 presenze tra campionato e Coppa Italia con un rendimento che, nonostante le difficoltà incontrate dal club di Rocco Commisso, non è mai calato e si è sempre mantenuto su standard molto alti che lo hanno portato fino alla Nazionale di Roberto Mancini.

Nel calcio però si sa come mettere d'accordo tutti è praticamente impossibile e in Italia è ancora più complicato emergere per i giovani rispetto a quanto accade in altri paesi. Solitamente molti calciatori faticano a ripetersi e confermarsi a certi livelli, ma Castrovilli sembra essere intenzionato a brillare ancora visto che ha cominciato la stagione corrente con 4 gol e 1 assist in 5 gare di Serie A, mentre in Coppa Italia gli è stato concesso un turno di riposo con il minuto giocato che serve solamente alle statistiche. L'impressione è che voglia caricarsi la Fiorentina sulle spalle, compiere uno step ulteriore dimostrando di essere in grado di diventare anche un leader caratteriale e non soltanto tecnico.

I tifosi hanno tanta fiducia in lui e il nuovo numero 10 viola ricambia il tanto affetto non solo con le prestazioni sul campo, ma anche con le parole fuori dal rettangolo di gioco: "Rinnovare fino al 2025? A Firenze sto benissimo, se ci fosse l'opportunità ne sarei felice". Musica per le orecchie di chi meno di un mese fa ha visto l'ennesimo talento cresciuto in casa fuggire per accasarsi alla Juventus, al top club che gioca la Champions League e lotta per vincere lo scudetto. L'obiettivo di Gaetano Castrovilli però è un altro: andare in Europa e crescere sempre di più, ma con la maglia viola cucita addosso.