PEZZELLA E CHIESA RITROVATI, CUTRONE NON PUNGE, BENASSI, PULGAR E DRAGOWSKI MALINO

DRAGOWSKI – Intervento non semplice, su Castagne, dopo una decina di minuti poi ringrazia la mira di Pasalic che calcia fuori un rigore in corsa. Sarebbe straordinario su Gomez ma la sua mano non basta a impedire di Zapata di pareggiare, mentre su Malinovski appare in ritardo, 5,5

MILENKOVIC – Compito simile a quello che spetta a Pezzella che svolge adeguatamente nella prima frazione di gioco. Zapata lo anticipa di poco sotto misura nel gol dell'uno a uno ma il problema vero è che tiene in gioco Gomez. Non impeccabile nemmeno sul raddoppio di Malinovski, 5,5

PEZZELLA – Buona guardia su Zapata per tutto il primo tempo. Anche se il risultato non sorride la sua è una prova più convincente delle ultime, 6

IGOR – Comincia ringhiando e marcando stretto Ilicic, soffre Castagne sull'assist per Pasalic che spreca poco prima del ventesimo ma è puntuale sul tocco di Zapata per Ilicic. Per lui, nonostante qualche errore nel finale, altri 90 minuti di ottimo spessore, 6

LIROLA – Fatica a spingere con la continuità delle ultime partite ma a 10' dell'intervallo per poco non manda in porta Cutrone. Si rivede nella ripresa con un paio di serpentine. Guardingo, 6

BENASSI – Non precisissimo in avvio seppure prenda in consegna il Papu al quale riesce a rubare più di un pallone. Poco continuo anche nel secondo tempo, 5,5

Dal 38'st BADELJ – S.v.

PULGAR – Prezioso nelle chiusure delle prime battute di gioco non è altrettanto tempista nel fermare Ilicic, in avvio di ripresa, che avvia l'azione del pareggio. Ci prova su punizione mandando alto ma è ancora morbido su Malinovski che arriva al limite e supera Dragowski, 5,5

Dal 33'st SOTTIL - Non riesce a cambiare inerzia alla partita, 6

CASTROVILLI – I primi tocchi strappano subito applausi poi in scivolata su Djimsiti rimedia il cartellino giallo. Nel secondo tempo manda bene al tiro Vlahovic poi chiude degnamente su Ilicic. Ritrovato, 6

DALBERT – Non semplicissimo arginare Ilicic quando si sposta dalla sua parte o quando si sovrappone Castagne. Anche per questo quando arriva al cross non è così lucido, 5,5

CHIESA – Primi squilli a metà primo tempo con un bel tocco in profondità per Cutrone, poi centra il bersaglio con un gran missile da fuori area. Cecchino, 6,5

CUTRONE – Chiesa lo mette in condizione di pungere ma Gollini in uscita respinge, poi però sbaglia qualche appoggio non impossibile. Le difficoltà nel difender palla e tenere alta la squadra spingono Iachini a sostituirlo nell'intervallo, 5,5

Dal 1'st VLAHOVIC – L'ammonizione dopo un quarto d'ora pare come minimo severa, di lì a poco si libera bene in area trovando la respinta di Gollini sul suo tiro. Non si risparmia, 6

IACHINI – Nessuna sorpresa: Caceres va in panchina con Igor al suo posto in difesa, in mezzo torna Castrovilli e davanti c'è Cutrone con Chiesa. I suoi si difendono con ordine, soffrono ma passano con il siluro di Chiesa. Il pareggio nerazzurro arriva a freddo, nei primissimi minuti della ripresa, dopo che Vlahovic aveva sostituito Cutrone. Incassato il secondo gol prova la carta Sottil per Pulgar poi tocca a Badelj per Benassi ma la Fiorentina è sulle gambe e il possesso palla dell'Atalanta fa il resto. La buona volontà c'è, un po' meno l'inventiva nella manovra in mezzo al campo, 6