ORSI A RFV: "PER LA CHAMPIONS ANCHE LA VIOLA. ALTERNANZA PORTIERI NON GIUSTA"

Nando Orsi, ex portiere fra le altre di Lazio e Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la situazione portiere e non solo:

Che idea si è fatto su Gollini?

Ora è un abitudine avere due portieri e alternarli. Teracciano è bravo ma anche Gollini ha un bel backgroung. Secondo me si deve prendere una scelta e far giocare uno, non mi sembra giusto alternarli in un ruolo che ha bisogno di fiducia. Il portiere non deve fare movimenti come un difensore, deve interagire con i compagni. Gollini ha esperienza e la viola gli deve dare fiducia. I portieri fanno errori come quello di Gollini, ci può stare. Anche altri portieri nella prima giornata hanno sbagliato".

Stasera la Fiorentina giocherà contro il Twente...

"La viola ha una grande occasione. Il Twente è abbordabile. Sono un po' più pronti ma nei 180 minuti sarà un'altra partita. La Fiorentina è favorita. Se tu passi cambia anche il mercato".

Quanto inciderà l'emozione stasera?

"Ci può essere, non so quanti spettatori ci saranno. Ci sarà trepidazione. All'interno della rosa ci sono calciatori esperti. Però dopo 5 minuti stai dentro la partita e vai".

Cosa pensa del centrocampo viola e di Barak?

"Lui ti da qualità. Tanto sarà legato alla qualificazione. Amrabat non si pensava potesse fare quel ruolo ma si è capito che lo può fare. La Fiorentina non è più una sorpresa e sarà più difficile per quello".

Come vede la viola in campionato?

"L'anno scorso la viola è arrivata settima. Il mercato ha accorciato le distanze. La Fiorentina si è avvicinata alle altre. Per il quarto posto ci può stare anche la Fiorentina ma ci vuole equilibrio".