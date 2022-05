ODRIOZOLA SI ALLONTANA. L’ULTIMA IDEA PORTA A RAOUL BELLANOVA DEL CAGLIARI

Il futuro della Fiorentina passa senza dubbio dalla partita di sabato contro la Juventus e dall'eventuale qualificazione in Europa, ma il club sta già vagliando i primi nomi per la prossima stagione. Uno dei ruoli dove la società vuole intervenire è sicuramente quello del terzino destro per il quale, viste anche le difficoltà a riscattare Odriozola dal Real Madrid, Italiano chiede un miglioramento. Nelle chiacchiere portate avanti con il Cagliari per Vicario, Pradè e gli altri uomini mercato dei viola si sono informati anche su Raoul Bellanova. L'ex Pescara sarebbe un'ipotesi molto gradita a Vincenzo Italiano, che lo stima e ne apprezza le qualità.

Il classe 2000 è di proprietà del Bordeaux, ma il club francese è retrocesso in Ligue 2 e Giulini con ogni probabilità riscatterà il 22enne di Rho, considerato anche il prezzo basso della cifra fissata un anno fa. La società rossoblù però vorrà verosimilmente monetizzare e accontentare anche le richieste del giocatore che, qualora si dovesse presentare l'occasione per fare un salto di qualità, vorrà coglierla. Nel caso in cui il Cagliari retrocedesse in Serie B invece, l'addio sarebbe scontato.