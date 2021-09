ODRIOZOLA E QUEL VIZIO PER L'ASSIST. ORA L'ESORDIO DAL 1'

Novità in vista sulla fascia. Sabato pomeriggio, contro il Genoa, Alvaro Odriozola farà con ogni probabilità il suo esordio da titolare nella Fiorentina. Il difensore, che ha già messo in mostra le sue qualità di corridore contro l'Atalanta quando è subentrato al posto dell'infortunato Lorenzo Venuti, si appresta a figurare nel prossimo undici titolare di Vincenzo Italiano.

Che non ha esitato a sbilanciarsi positivamente su di lui al suo arrivo a Firenze: "Presto avremo dei giocatori forti e di qualità che daranno una grossa mano alla squadra". Tra l'altro c'è da sottolineare come il difensore spagnolo, che in un primo momento aveva optato per la permanenza al Real Madrid, fosse entrato nel mirino anche di club del calibro di Inter e, in soprattutto, Milan.

A riprova del suo valore, inoltre, i numeri. Malgrado un'età non certo avanzata - il giocatore è del '95 e a dicembre compirà 26 anni - in carriera ha già firmato 26 assist. Insomma, Marassi sarà un banco di prova importante anche per capire come verranno gestite le gerarchie sulla fascia, con Venuti ancora acciaccato che potrebbe farne le spese. E Odriozola beneficiarne.