OCCHIO ALLA DIFESA... E ALLA COPERTA CORTA

Milenkovic, M. Quarta, Igor e Nastasic: attualmente la Fiorentina dispone di questi quattro difensori centrali in rosa (aspettando di conoscere il futuro di Ranieri, sul quale ancora ci sono tanti dubbi in merito al suo impiego). In attesa di capire l’esito della sfida di Enschede, i viola hanno bloccato l’arrivo del centrocampista ceco Antonin Barak, ma questo potrebbe non essere l’ultimo arrivo dal mercato.

Oltre alla possibilità che arrivi un altro colpo in mediana, con un occhio attento rivolto ad Empoli, in particolare verso Bajrami, l’altro reparto che ancora sembra dover essere completato è la difesa. In tal senso la sfida di giovedì potrebbe rivelarsi decisiva in quest’ottica, poiché il passaggio del turno dei viola porterebbe nelle casse gigliate i soldi necessari per poter fare un altro investimento.

Ciò che porta la dirigenza gigliata a dare uno sguardo al reparto arretrato sono senz’altro, oltre alle prestazioni non brillanti di Quarta, anche le incertezze fisiche. Al di là dell’infortunio di Igor, che dovrebbe tornare dal 1’ contro il Twente, a destare maggiore preoccupazione è la continuità di Nastasic, il quale lo scorso anno ha giocato solo 6 partite e, nonostante ciò, è stato spesso out a causa di problemi fisici. Un rischio, quello di avere la coperta corta in difesa, in una stagione così fitta di impegni, che la Fiorentina non può permettersi di correre.

Il nome fatto in questi giorni è quello di Wout Faes, difensore attualmente in forza al Reims, squadra che non ha iniziato al meglio il campionato (1 punto in 3 partite). Il belga ha giocato titolare due match su tre ed è stato autore di un autogol sfortunato nella sconfitta 4-1 contro il Marsiglia. 24 anni, piede destro e 1.87m di altezza: potrebbe essere lui l’alternativa di Milenkovic là dietro, anche se la sua valutazione sembra essere troppo alta per quella che sarebbe un'alternativa.

Sempre guardando al reparto arretrato c’è ancora un punto di domanda, cioè quello su Terzic. Il serbo ha giocato titolare domenica ad Empoli, ma non è ancora certo di restare a Firenze, specialmente con il mondiale alle porte. Così, nelle discussioni con l’Empoli in merito a Bajrami, Benassi, Zurkowski e Kouame, chissà che non possa essere argomento di discussione anche Parisi.

Una cosa è certa, la Fiorentina non può rischiare di avere la coperta corta.