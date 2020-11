NUOVA CHANCE PER VLAHOVIC, DIETRO TOCCA A IGOR

Un’ulteriore complicazione per Iachini e la sua Fiorentina che a Parma vivrà una tappa fondamentale della propria stagione. Con il futuro del tecnico in fortissimo dubbio, e con Prandelli che aspetta solo la chiamata ufficiale dopo un continuo avvicinamento, i viola perdono Callejon risultato positivo al Covid-19, dunque qualsiasi idea di cambiamento viene archiviata. Il 343 provato in settimana lascia spazio, gioco forza, al consueto 352 nel quale pare essere Vlahovic il favorito ad affiancare Ribery.

Qualche cambiamento è comunque prevedibile a centrocampo, soprattutto se come pare tornerà Pulgar. Pienamente recuperato il cileno dovrebbe piazzarsi davanti alla difesa lasciando libero Amrabat di giocare qualche metro più avanti sulla linea di Castrovilli. Il numero 10 non sta benissimo ma salvo sorprese ci sarà, non dovesse farcela c’è comunque Bonaventura. Detto dell’attacco, e confermati Lirola a destra e Biraghi a sinistra, le scelte difensive sono infine obbligate. Senza Pezzella, non convocato al pari di Borja Valero, e con Quarta squalificato Caceres viene dirottato sulla destra, Milenkovic e Igor completano il reparto davanti a Dragowski.

Dall’altra parte Liverani non cambia il suo 4312 dove Kucka è il trequartista dietro a Gervinho e a Inglese che nel ballottaggio offensivo è favorito su Karamoh, mentre in mezzo ci sono Cyprien, Hernani e Kurtic. Davanti all’ex di turno Sepe tornerà Bruno Alves a guidare la difesa insieme a Gagliolo, Iacoponi e Pezzella i terzini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-1-2): Sepe, Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella, Cyprien, Hernani, Kurtic, Kucka, Inglese, Gervinho

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Igor, Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic