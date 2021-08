NICO GONZALEZ-FIRENZE, PRONTA A PRENDERE IL VIA LA STORIA D'AMORE

Nico Gonzalez-Firenze, una storia d'amore che dovrebbe cominciare oggi. L'ala argentina è attesa nel capoluogo toscano nella giornata odierna, per dare così il via alla nuova avventura con le visite mediche e le prime questioni burocratiche da risolvere. Un'attesa non da poco, se consideriamo che si parla dell'acquisto più costoso della storia della Fiorentina. Reduce da un'esperienza entusiasmante in Copa America, l'esterno ex Stoccarda è pronto a conquistarsi l'Europa ed è molto carico in vista della nuova stagione.

Così come carico è Vincenzo Italiano, curioso di capire come poter sfruttare al massimo le qualità di "Speedy Gonzalez". Perfetto per il 4-3-3 del nuovo tecnico, proseguirà la storia degli argentini a Firenze: dopo Batistuta, Bertoni e tanti altri ora è il turno di Nico Gonzalez. I primi giorni saranno lontani dai compagni per seguire il protocollo anti-Covid, ma già potrà prendere confidenza con la città e con i luoghi d'allenamento. Per poi conquistare Firenze e la Serie A.