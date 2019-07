NESSUNO ESCLUSO

Il giorno dopo l'inizio ufficiale del calciomercato e il giorno prima dell'inizio della stagione 2019/20, in casa Fiorentina sono molti i possibili nomi che potrebbero far parte della prossima squadra a disposizione di Vincenzo Montella.

Ma prima di pensare al mercato in entrata, Daniele Pradè dovrà concentrarsi soprattutto sullo smaltire una rosa che al momento vede - giovane più, giovane meno - oltre 40 giocatori. E una cosa appare certa: con il cambio di proprietà, anche i pilastri della scorsa stagione non sono sicuri al 100% di restare. Ne è un chiaro esempio la situazione legata a German Pezzella, capitano viola il cui futuro può essere lontano da Firenze nonostante il forte legame instauratosi tra il Caudillo argentino e i tifosi viola. Ma andiamo per gradi.

In porta Dragowski è stato promosso dopo l'addio di Lafont, ma come confermato dall'agente ai nostri microfoni qualche giorno fa non è ancora sicura la sua permanenza in viola (leggi qui): le parti dovranno discuterne.

In difesa il giocatore la cui conferma sembra più probabile è Nikola Milenkovic, per il quale però non è da escludere arrivi un'offerta irrinunciabile da qualche big europea. Per gli altri difensori la Fiorentina è disposta ad ascoltare eventuali offerte.

A centrocampo la situazione più spinosa è quella relativa a Jordan Veretout. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per risolverla: gli uomini mercato viola si vedranno oggi con il Milan e domani con il Napoli per trovare una soluzione. Ieri sera invece è salito alle cronache l'interesse del Genoa per Benassi, segno che anche a centrocampo nessuno è sicuro della permanenza.

Infine l'attacco, dove Chiesa è il protagonista indiscusso delle richieste alla Fiorentina: il suo futuro deve ancora essere chiarito, soprattutto dalla parte del giocatore. Ma anche lo stesso Giovanni Simeone si sta guardando intorno per capire il da farsi (il Sassuolo è in pressing).

Praticamente l'intera rosa, dunque, è con la valigia in mano oppure con l'orecchio teso ad ascoltare eventuali offerte. Nessuno escluso.