MURIEL TI METTE LE ALI

È sicuramente il più atteso domani alla Dacia Arena. Stiamo parlando ovviamente dell'ex di lusso dell'Udinese, quel Luis Muriel scoperto proprio dai friulani e che oggi sta facendo innamorare i tifosi della Fiorentina.

In Friuli il colombiano è diventato grande. L'Udinese, che fa dello scouting la sua arma migliore, lo ha portato in Italia nel 2010 e lo ha mandato in prestito a farsi le ossa, prima a granada, poi a Lecce, dove ha fatto vedere tutto il suo valore insieme all'altro ex viola Juan Cuadrado.

Il resto, come si suol dire, è storia: prima il ritorno all'Udinese, poi le esperienze con la maglia della Sampdoria e del Siviglia prima del ritorno in Italia ad inizio anno.

Il colombiano ci ha messo poco ad farsi volere bene dai tifosi viola: quattro presenze fra campionato e coppa e quattro reti messe a segno dal colombiano. Non solo, con Muriel tutto l'attacco gigliato è decollato. Da quando è arrivato alla Fiorentina, in quattro gare ufficiali, la squadra di Pioli ha messo a segno la bellezza di 16 gol. Una vera e propria arma in più a disposizione di mister Pioli per la corsa all'Europa.