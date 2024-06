MONTE INGAGGI, NESSUN CALO MA UN RESTYLING: ECCO COME SI PREPARA LA VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sensazione che emerge forte e chiara dalle prime riunioni di mercato andate in scena in questi giorni tra l'area tecnica della Fiorentina e Raffaele Palladino è che il club non sia intenzionato a ridurre il monte ingaggi della prima squadra (come invece era stato fatto trapelare da fonti incerte, specie alla luce di alcune partenze - per fine prestito o scadenza di contratto - di giocatori con stipendi superiori al milione di euro, bensì stia valutando di "rimodellarlo" trasformando la quasi totalità del denaro risparmiato dai tesserati prossimi allo svincolo negli stipendi dei nuovi giocatori.

Il diktat espresso dalla società viola non più tardi di una settimana fa, del resto, non lascia spazio a troppe interpretazioni (almeno a parole, per adesso): se i valori fondanti della Fiorentina che verrà si baseranno sul concetto di "ambizione" e sul reperimento dal mercato di un "grande attaccante" (per citare fedelmente le parole del ds Daniele Pradè) non si potrà prescindere dalla conferma delle cifre che fino ad oggi hanno contraddistinto il monte stipendi della squadra viola, l'ottavo della Serie A dell'ultima stagione (con 58 milioni di euro lordi) e negli ultimi anni sempre al rialzo (quando Rocco Commisso è arrivato a, nel 2019, Firenze il totale degli ingaggi si attestava sui 37 miliioni lordi).

Un primo calcolo su come verrà distribuito il nuovo tetto stipendi può essere fatto alla luce di quanti - ad oggi - sono certi di lasciare Firenze: gli addii di Lopez e Arthur ma soprattutto di Duncan, Castrovilli e Bonaventura (anche se per gli ultimi due non è detta l’ultima parola) faranno risparmiare alla società circa 10 milioni lordi, che verranno compensati dai ritorni dai prestiti, oltre che di quasi venti giovani, di Amrabat, Sabiri e Brekalo che pesano sulle casse viola per 8 milioni (ma difficilmente anche solo uno di loro verrà confermato). Da evidenziare che in questi giorni la società ha provveduto a rinnovare il contratto sia a Martinez Quarta (il cui stipendio è passato da 1,3 milioni a 1,6 netti) che a Kouame, il cui salario è salito da 1,4 fino 2 milioni di euro.