FirenzeViola Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: Palladino senza Gosens, confermato il 3-5-2

vedi letture

A cavallo tra presente e futuro la Fiorentina stasera sarà di scena a San Siro. Mentre le parole del presidente Commisso anticipano scenari di mercato Palladino e i suoi uomini sono chiamati a pensare solo al rush finale di stagione, sia perché i rossoneri restano diretta concorrente nella corsa europea, sia per il valore di una giornata in cui sono parecchi gli scontri diretti, dal match tra Roma e Juventus fino a quello tra Atalanta e Lazio passando per il Bologna che riceve il Napoli.

La carica del presidente

Di certo la presenza di Commisso al Viola Park ha alimentato ulteriore fiducia in vista del match di questa sera, e non solo per una classifica che vede i viola avanti di 4 punti. Se sullo stadio le aperture al dialogo con il Comune preannunciano un percorso sempre più condiviso, è sulla volontà di confermare la base di questa stagione che Commisso rilancia le proprie ambizioni, anche se la partita Kean resta inevitabilmente aperta per via della clausola rescissoria.

Avanti con il 3-5-2 degli ultimi tempi

Così mentre il presidente conferma anche la bontà del rapporto con Palladino c’è da credere che i viola di scena stasera a San Siro siano simili, per non dire identici, a quelli capaci di battere l’Atalanta. Esclusa la situazione riguardante Gosens, non convocato per il problema al ginocchio che l'ha tenuto fuori anche domenica scorsa, non sembrano esserci altri dubbi tra la difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri e il centrocampo del trio Cataldi-Mandragora-Fagioli, così come davanti la conferma di Gudmundsson e Kean pare scontata. Quanto alle corsie esterne Dodò sulla destra e Parisi a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Walker, Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Fofana, Chukwueze, Pulisic, Leao, Abraham

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean