LIVE FV, PUSKAS A.-FIORENTINA 0-1, LA SBLOCCA MOISE KEAN AL 56'!

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

67' - Due cambi per la Puskas Akademia: fuori Puljic e Levi, dentro Colley e Kamaromi

66' - Angolo per la Fiorentina, la palla arriva a Kean che non riesce a coordinarsi per bene

62' - Prova la reazione la Puskas Akademia ma la Viola si chiude bene. L'ingresso di Comuzzo ha dato indubbiamente solidità in difesa

56' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOL!! MOISE KEAN! ANCORA LUI! La Fiorentina passa a sorpresa in vantaggio dopo una sofferenza di oltre un'ora. Errore in difesa dei magiari con il numero 20 che ruba palla sulla tre quarti, si fa 15 metri di corsa da solo, spara in porta e fa 0-1!

54' - Corre ai ripari Palladino ed effettua tre cambi: dentro Colpani, Comuzzo e Kouame, fuori Sottil, Pongracic ed Ikoné

53' - Altro ammonito in casa ungherese: cartellino giallo per Plsek.

51' - Ancora Puskas Akademia pericolosissima: cross di Levi dalla sinistra, flipper in area viola con la sfera che si schianta sulla traversa dopo un colpo di testa di Plsek e poi arriva a De Gea. Così non va! La Fiorentina deve assolutamente cambiare qualcosa

49' - Mamma mia Golla... colpo di testa che esce di poco. Su una punizione, deviazione aerea del centrale con la sfera che si alza a palombella ed esce di poco, dopo un palo esterno

48' - Lancio di Nagy per Plsek che alza la testa e va al cross basso, sul quale fa buona guardia de Gea. Il portiere ex Manchester United fa subito ripartire l'azione.

46' - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio né da una parte né dall'altra

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce senza recupero il primo tempo: Puskas Akademia e Fiorentina sono sullo 0-0

40' - Parata clamorosa di De Gea su Puljic: Nissila dalla destra mette al centro, bucano tutti con la palla che arriva al 21 ungherese che calcia in porta ma trova la risposta portentosa del portiere spagnolo che evita l'1-0.

35' - Prova a uscire dal basso la Fiorentina ma Ikone si fa soffiare la sfera da Golla, pulito l'intervento in scivolata del centrale polacco.

33' - Break a destra di Soisalo, sul quale si stacca Ranieri per andarlo a chiudere in calcio d'angolo.

29' - Si distende bene a sinistra la Puskas Akademia, Nissila va al cross messo in calcio d'angolo. Lo batterà lo stesso numero 16.

28' - Pecsi esce per allontanare la sfera di pugno, deve ricominciare da dietro con calma la formazione viola.

27' - Calcio d'angolo per la squadra di Palladino, va Biraghi dalla bandierina. Saltano i centrali per andare a colpire di testa.

20' - Prima chance viola con Kean: il numero 20 riceve palla dalla destra, fa secchi due avversari e prova a calciare in diagonale in area ma manda sul fondo, senza che Sottil riesca a intervenire

13' - Cross dalla sinistra per Soisalo, Martinez Quarta chiude. Sul ribaltamento di fronte, sbaglia tutto Dodo che crossa ma favorisce la parata di Pecsi

8' - Punizione di Pulijic: doppia deviazione e palla per fortuna sul fondo. Subito dopo errore gigante di Ranieri, con De Gea che para tutto...

7' - Doppio gravissimo errore prima di Richardson e poi di Pongracic: fallo del croato su Levi e punizione pericolosa per la Puskas Akademia. L'ex Lecce viene ammonito

5' - Resta a terra Pongracic: gomitata di Nissila sul croato, che cade al suolo

3' - Intervento pericolosissimo di Martinez Quarta su Pulijc: per l'arbitro non c'è nulla ma c'erano gli estremi per la punizione. Ed era al limite dell'area...

2' - Cross dalla sinistra della Puskas Akademia a cercare Nissila: esce con sicurezza De Gea, che è sceso in campo non al 100%

1' - Si comincia! Fiorentina con il completo viola, Puskas Akademia con maglia, calzoncini e calzettoni bianchi! Avanti tutta!

0' - Squadre in campo. Viene osservato 1' di silenzio in memoria di Sven Goran Eriksson, scomparso pochi giorni fa. Lo svedese nel corso della sua lunga carriera è stato anche allenatore della Fiorentina.

Dentro o fuori. Per la Fiorentina questa sera a Felcsut, cittadina a una manciata di chilometri da Budapest, c'è già in palio il primo spartiacque della stagione. I viola infatti affrontano la Puskas Akademia, nel ritorno dei playoff di Conference League, dopo il 3-3 ottenuto all'andata al Franchi. Palladino non fa calcoli e in Ungheria sceglie di schierare la formazione titolare, con la sorpresa di Ikoné sulla trequarti e la conferma di Richardson a centrocampo assieme ad Amrabat.

Ecco le formazioni ufficiali del match e il live della partita:

AKADEMIA PUSKAS (4-3-3): Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Nagy; Nissilla, Favorov, Plsek; Soisalo, Pulijc, Levi.

A disposizione: Markek, Lehoczki, Kamaromi, Kocsis, Colley, Tyshchuk, Szolnoki, Vitalyos, Markgraf, Pal, Mondovics, Vekony.

Allenatore: Hornyák.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Richardson, Biraghi; Sottil, Ikoné; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Kayode, Comuzzo, Parisi, Bianco, Mandragora, Beltran, Colpani, Kouamé.

Allenatore: Palladino.

Arbitro: Antonio Nobre (Por).

Assistenti: Pedro Ribeira e Nelson Pereira (Por).

Quarto ufficiale: David Rafael Oliveira Da Silva (Por).

Var: Ricardo Baixinho (Por).

A.Var: Tiago Martins (Por).