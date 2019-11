LIVE FV, FIORENTINA-LECCE 0-0: COMINCIA LA PARTITA!

11' - Lirola! Lo spagnolo si sposta il pallone sul destro e tenta un tiro-cross molto teso: Vlahovic non ci arriva per un soffio e il pallone esce non di molto a lato della porta.

9' - Badelj! Il croato libera il destro dal limite dell'area, anche questo deviato in corner.

8' - Bella chiusura di Caceres su un passaggio filtrante per Farias. L'uruguaino evita che l'attaccante dei giallorossi si trovi solo verso la porta.

7' - Ribery si muove tra le linee e prova l'esterno sempre per Lirola, respinto da Lucioni. Altrimenti lo spagnolo sarebbe stato a tu per tu con Gabriel.

5' - Lirola ancora in proiezione offensiva sulla destra, va al cross basso bloccato da Gabriel-

4' - Milenkovic! Sale il difensore fino al limite dell'area, poi spara il destro: Gabriel si allunga e mette in corner. Nulla di fatto anche qui dal calcio d'angolo.

2' - Sempre avanti la squadra viola, questa volta con Castrovilli che entra in area saltando Petriccione e poi crossa addosso a Gabriel.

1' - Subito avanti la Fiorentina, con Lirola che scappa sulla destra e crossa per Vlahovic: Lucioni in affanno mette in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI!

20.46 - Scambio di gagliardetti e le due formazioni prendono il possesso del campo. Batterà il calcio d'inizio la Fiorentina.

20.44 - Eccole che entrano in campo, guidate dalla squadra arbitrale e dai rispettivi capitani: Badelj e Lucioni.

20.42 - Le squadre guadagnano il tunnel che le porterà in campo: ancora qualche istante e prenderà il via Fiorentina-Lecce!

Amici e lettori di Firenzeviola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lecce, anticipo serale del 14° turno di Serie A. Al Franchi va in scena una sfida dai tanti significati, a partire da quelli della classifica: la Fiorentina di Montella ha bisogno di tornare a fare risultato, il Lecce di Liverani cerca punti fondamentali per la corsa salvezza. In più ci sono i ritorni a Firenze di Liverani, Babacar e Petriccione ad aggiungere ulteriore pepe alla sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida di questa sera, terzo anticipo della 14a giornata di Serie A TIM:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, La Mantia. All. Liverani.