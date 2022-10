LIVE FV, FIORENTINA-INTER 1-2: FINE PRIMO TEMPO

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Nessun'altra emozione nel recupero: FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-2.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

43' - Biraghi pericoloso su punizione! Palla che esce fuori di poco, anche se Onana pareva sulla traiettoria.

41' - Fase confusa di gioco con le squadre che continuano a giocare duro.

38' - Giallo per Dodo che entra in ritardo su Dimarco. Si prende l'ammonizione anche Inzaghi che si mette a fare gesti plateali all'arbitro Valeri.

36' - Piccola rissa in campo! Giallo per Bonaventura ed Acerbi dopo un parapiglia nato dall'ennesima protesta dei giocatori nerazzurri per un fallo di Kouame su Mkhitaryan

35' - Terracciano salva su Dimarco! Il terzino dell'Inter solo davanti al portiere viola sbatte su Terracciano. Brivido per la Fiorentina.

33'- Palla da una parte, portiere dall'altra: Arthur Cabral gonfia la rete su rigore e riapre la partita.

33' - CABRAL NON SBAGLIA! LA FIORENTINA ACCORCIA DAL DISCHETTO!

31' - CALCIO DI RIGORE! Piede sulla coscia di Bonaventura evidente e arbitro che indica il dischetto!

31' - ATTENZIONE: L'ARBITRO VA AL VAR!

30' - Bonaventura! Zampata di Bonaventura a centro area su cross di Biraghi: palla che esce di pochissimo! La Fiorentina poi chiede un rigore per il contatto duro avvenuto sulla conclusione, ma per l'arbitro non c'è nulla.

29' - Si riparte con i due che si sono ripresi dalla botta.

28' - Scontro duro tra Correa ed Amrabat, con entrambi i giocatori che restano a terra doloranti. Entrano in campo gli staff medici.

26' - Cross di Duncan deviato malamente da Kouame con la testa. Palla ad Onana, ma la squadra di Italiano continua ad avere problemi enormi in fase d'attacco.

22' - Lo spartito è chiaro: la Fiorentina tiene palla, l'Inter attende e sta pronta a tagliare a fette la difesa viola in contropiede. Quarta evita il peggio con una scivolata che toglie il pallone a Lautaro.

19' - Fiorentina che continua a gestire palla ma l'inizio è stato veramente da dimenticare, in maniera impressionante uguale a quanto accaduto contro la Lazio.

15' - Alla seconda sortita offensiva l'Inter colpisce ancora: Lautaro Martinez si lancia verso la difesa, salta Quarta e centra l'angolino. Doppio cazzotto ricevuto dalla Fiorentina in un quarto d'ora.

15' - GOL DELL'INTER. Segna Lautaro Martinez.

12' - Ancora Ikoné pericoloso! Sempre Kouame ad inventare, mette in mezzo un pallone che però Ikoné colpisce male con il ginocchio, sparando fuori da distanza ravvicinata.

10' - Ikoné! Prima occasione viola! Appena entrato è subito pericoloso, ben servito da Kouame al limite dell'area: mancino che si alza ed esce di poco sopra la porta difesa da Onana.

7' - Incredibile, la Fiorentina deve di nuovo cambiare un giocatore dopo pochi minuti: esce Nico Gonzalez, entra Ikoné.

6' - La Fiorentina rischia ancora su un cross rasoterra di Darmian allontanato da Milenkovic in affanno. Poi sul contropiede Nico viene steso da Calhanoglu ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il giallo.

5' - Fiorentina che sembra aver subito un po' il colpo dello svantaggio arrivato subito. Italiano in panchina è una furia, è cominciata come peggio non poteva la sfida con l'Inter che spadroneggia in questi primi minuti.

2' - La difesa della Fiorentina si apre come un pacco, Barella si infila facilmente e servito da Lautaro a tu per tu con Terracciano non sbaglia: palla in rete e Inter già in vantaggio dopo 2 minuti.

2' - GOL DELL'INTER. Barella sblocca subito la gara.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in maglia viola.

La Fiorentina vuole battere un colpo al Franchi, ma l'avversario è di quelli tosti! Alle 20:45 va in scena l'anticipo serale del sabato di Serie A tra la squadra di Italiano e l'Inter di Inzaghi, entrambe protagoniste di un avvio di stagione non proprio eccezionale. I nerazzurri sono riusciti ad uscirne grazie ai risultati in Champions e alle vittorie in campionato, i viola invece continuano a faticare e si trovano in fondo alla classifica. Riusciranno stasera ad invertire la rotta? Restate con Firenzeviola.it e lo scoprirete.

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouamé. All.: Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.